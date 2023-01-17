Олонцев Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонцев Алексей Яковлевич

Олонцев Алексей Яковлевич

avatar

Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Олонцев Яков Николаевич

Мать: Олонцева Антонина Петровна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
1944
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close