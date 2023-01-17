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Олонцев Алексей Яковлевич
Олонцев Алексей Яковлевич
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Место рождения
Камышлов
, Камышловский, Свердловская область
Дата рождения
1941
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Олонцев Яков Николаевич
1909 г.р.
Мать
Олонцева (Потапова) Антонина Петровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Олонцев Яков Николаевич
Мать:
Олонцева Антонина Петровна
Камышлов
, Камышловский, Свердловская область
Смерть
1944
Камышлов
, Камышловский, Свердловская область
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