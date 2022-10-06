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Олонцев Борис Яковлевич

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Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

10.01.1940

Дата смерти

06.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940

Отец: Олонцев Яков Николаевич

Мать: Олонцева Антонина Петровна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олонцев Игорь Борисович

Мать ребёнка: Олонцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олонцева Жанна Борисовна

Мать ребёнка: Олонцева Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олонцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олонцев Максим Борисович

Мать ребёнка: Олонцева Елена Александровна

Смерть
06.10.2022
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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