Олонцев Борис Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1940
Дата смерти06.10.2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олонцева Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олонцева Жанна Борисовна
Мать ребёнка: Олонцева Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олонцева Елена Александровна
Смерть
06.10.2022
Северск, ЗАТО Северск, Томская область