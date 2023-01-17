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Потапов Петр Васильевич

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Место рождения

Куровское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Потапов Василий Петрович

Мать: Потапова Анна Тимофеевна

Куровское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1917

Дочь: Олонцева Антонина Петровна

Мать ребёнка: Потапова Анфиса Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Анфиса Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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