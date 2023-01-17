Потапов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Потапов Василий Петрович
Мать: Потапова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.06.1917
Дочь: Олонцева Антонина Петровна
Мать ребёнка: Потапова Анфиса Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно