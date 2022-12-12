Потапова (Иванова) Анфиса Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1892
Дата смерти03.06.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1892
Отец: Иванов Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1917
Дочь: Олонцева Антонина Петровна
Отец ребёнка: Потапов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1974
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область