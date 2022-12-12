Потапова (Иванова) Анфиса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Иванова) Анфиса Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1892

Дата смерти

03.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1892

Отец: Иванов Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1917

Дочь: Олонцева Антонина Петровна

Отец ребёнка: Потапов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Петр Васильевич

Смерть
03.06.1974
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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