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Иванов Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Потапова Анфиса Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Иванов Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Петр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Яков Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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