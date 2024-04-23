Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения26.01.1791
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1791
Отец: Максим Ефимович
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хима Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Хима Гавриловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Хима Гавриловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Хима Гавриловна
Смерть
1839