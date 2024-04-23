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Иван Максимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

26.01.1791

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1791

Отец: Максим Ефимович

Мать: Евдокия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хима Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Хима Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Хима Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Хима Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1839

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