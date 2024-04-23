Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти13.05.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Иван Максимович
Мать: Хима Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Фадеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фадеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фадеевич
Рождение ребёнка
10.11.1852
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фадеевич
Рождение ребёнка
30.07.1856
Сын: Антон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фадеевич
Смерть
13.05.1875