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Екатерина Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

13.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Иван Максимович

Мать: Хима Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Фадеевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фадеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фадеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1852

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фадеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1856

Сын: Антон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фадеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
13.05.1875

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