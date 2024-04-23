Хима Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хима Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фотий Лазаревич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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