Хима Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фотий Лазаревич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович