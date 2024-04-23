Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Андрей Фадеевич
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1862
Сын: Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1870
Дочь: Степанида Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1872
Дочь: Феодосья Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1873
Дочь: Агрипина Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1877
Сын: Мирон Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1882
Сын: Парфён Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1883
Дочь: Феодосья Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иванович