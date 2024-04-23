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Елена Андреевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Андрей Фадеевич

Мать: Екатерина Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1862

Сын: Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1870

Дочь: Степанида Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1872

Дочь: Феодосья Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1873

Дочь: Агрипина Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1877

Сын: Мирон Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1882

Сын: Парфён Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1883

Дочь: Феодосья Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иванович

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