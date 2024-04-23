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Варвара Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Иван Максимович

Мать: Хима Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1852

Сын: Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1855

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Фиония Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1870

Сын: Прохор Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Никифорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1872

Сын: Онисим Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1875

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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