Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Иван Максимович
Мать: Хима Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
13.12.1852
Сын: Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
03.07.1855
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Фиония Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
26.07.1870
Сын: Прохор Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Никифорович
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1872
Сын: Онисим Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
28.08.1875
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Никифорович