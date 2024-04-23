Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти29.07.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иван Максимович
Мать: Хима Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1831
Сын: Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Нил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1838
Сын: Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тит Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1852
Сын: Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Смерть
29.07.1880