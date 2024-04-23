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Анастасия Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

29.07.1880

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван Максимович

Мать: Хима Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Нил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1838

Сын: Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тит Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1852

Сын: Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
29.07.1880

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