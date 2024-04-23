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Андрей Иванович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

19.07.1801

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1801

Отец: Иван Ермолаевич

Мать: Евдокия Захаровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Нил Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1838

Сын: Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тит Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1852

Сын: Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1862
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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