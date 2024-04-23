Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения19.07.1801
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1801
Отец: Иван Ермолаевич
Мать: Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1831
Сын: Емельян Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Нил Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1838
Сын: Игнатий Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тит Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1852
Сын: Тихон Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1862
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: не указана