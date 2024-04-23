Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1783
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ефимович
Рождение ребёнка
26.01.1791
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Ефимович
Смерть
1798