Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1783

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1791

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1798

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