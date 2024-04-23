Максим Ефимович
Место рождения
Дата рождения23.08.1754
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1754
Отец: Ефим Кузьмич
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Мартыновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Фёдор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1783
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1791
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1794
Дочь: Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Варвара Мартыновна
Смерть
1796