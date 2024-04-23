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Максим Ефимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

23.08.1754

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1754

Отец: Ефим Кузьмич

Мать: Ирина Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Мартыновна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Фёдор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1783

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1791

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1794

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Варвара Мартыновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1796

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