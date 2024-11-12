Лоскутов Сергей Егоров Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутов Сергей Егоров

Место рождения

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Лоскутов Егор (Георгий) Матвеевич

Мать: Лоскутова Матрена Нефедовна Мефодиевна

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1782 года - 8 лет.(из РС 1795) ЦГАКО 176-2-15а, л. 475. (Плишкино) В ИВ 1790 года - 23 года.? ЦГАКО 237-71-845, № 188 (698) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 19 лет. ЦГАКО 176-2-15... Показать все
Место жительства
С 1783
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причисленные из прежде бывшей под назначением Андреевой сотни Ивановой волости Нолин Укморы Кузнецы в поч. Большой Ключ, Ильинское волостное правление, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1794

Жена: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Лоскутова Екатерина Сергеева

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В ИВ 1802 года - 8 лет. как приемная. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильинская церковь, Большой Ключ) В РС 1816 года март - 18 лет. как приемная у Ефимии Романовны (2-й жены Сергея Егорова) ГАКО ф. 176, о... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Сын: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В ИВ 1802 года - 4 года. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильинская церковь, Большой Ключ) В РС 1816 года март - 18 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 620, л. 19 В РС 1811 года сентябрь - 14 лет. ГАКО ф. 176. оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лоскутов Егор Сергеев

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В ИВ 1802 года - 1 год. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильинская церковь, Большой Ключ) В РС 1816 года март - 14 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 620, л. 19 В РС 1811 года сентябрь - 10 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1804 ст.

Дочь: Лоскутова Аксиния (Ксения) Сергеева

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова дочь Ксения. Восприемник: того же починка девка Елена Васильева. Крещение 25.01.1804 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1806 ст.

Сын: Лоскутов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Лоскутова сын Василий. Крещение 25.03.1806 года. Восприемник: брат его родной Василий Егоров Лоскутов. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Лоскутова Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.04.1808 ст.

Сын: Лоскутов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова сын Константин. Восприемник: того же починка брат его родной Гаврил Егоров Лоскутов. Крещение 21.04.1808 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уе... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1810 ст.

Сын: Лоскутов Михайло Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова (без фамилии) сын Михаил. Восприемник: починка Шабье крестьянин Алексей Романович Шабалин. Крещение 09.08.1810 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГА... Показать все
Бракосочетание
1811

Жена: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.03.1812 ст.

Дочь: Лоскутова Ульяна Сергеева

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова дочь Ульяна. Восприемник: своячина его девка Парасковья Романова. Крещение 07.03.1812 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, о... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1814 ст.

Сын: Лоскутов Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова сын Филип. Восприемник: починка Саберь крестьянин Ефрем Исакович Лоскутов. Крещение 11.01.1814 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1815 ст.

Дочь: Лоскутова Авдотья (Евдокия) Сергеева

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова дочь Евдокия. Восприемник: того же починка крестьянина Фомы Лоскутова дочь девка Марина. Крещение 08.08.1815 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумског... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1818 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Сергеева

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова дочь Анна. Восприемник: приемная его дочь девка Катерина (думаю родная). Крещение 05.12.1818 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Лоскутов Степан Сергеев

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1834 года апрель - 13 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1850 года - 30 лет. ЦГАКО 176-2-1343, л. 501 об., № 247. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость В РС 1858... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1824 ст.

Сын: Лоскутов Феофан Сергеев

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова сын Феофан. Восприемник: той же деревни крестьянин Владимир Гаврилов Лоскутов. Крещение 20.03.1824 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. Г... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1826 ст.

Сын: Лоскутов Савелий (Савва) Сергеев

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова сын Савва. Восприемник: того же починка крестьянин Семен Иванов Лоскутов. Крещение 7.12.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 23... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1830 ст.

Дочь: Лоскутова Аксинья (Ксения) Сергеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова дочь Ксения. Восприемник: дочь его девка Ульяния. Крещение 26.01.1830 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1811, л. ... Показать все
Смерть
1842
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Из РС 1850 года . ЦГАКО 176-2-1343, л. 501 об., № 247. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость

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