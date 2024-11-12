Лоскутов Сергей Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: Лоскутова Марфа Макарова
Дочь: Лоскутова Екатерина Сергеева
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова
Сын: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова
Дочь: Лоскутова Аксиния (Ксения) Сергеева
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова
Сын: Лоскутов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова
Дочь: Лоскутова Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова
Сын: Лоскутов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Макарова
Сын: Лоскутов Михайло Сергеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Дочь: Лоскутова Ульяна Сергеева
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Сын: Лоскутов Филипп Сергеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Дочь: Лоскутова Авдотья (Евдокия) Сергеева
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Дочь: Лоскутова Анна Сергеева
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Сын: Лоскутов Савелий (Савва) Сергеев
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна
Дочь: Лоскутова Аксинья (Ксения) Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна