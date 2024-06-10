Лоскутов Савелий (Савва) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Савелий (Савва) Сергеев

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

05.12.1826 ст.

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1826 ст.

Отец: Лоскутов Сергей Егоров

Мать: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова сын Савва. Восприемник: того же починка крестьянин Семен Иванов Лоскутов. Крещение 7.12.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 23... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Василий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
До ?.01.1857

Жена: Лоскутова Екатерина Ивановна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Лоскутова Марья Савична Савельевна

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина Ивановна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - 1 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1246~1247_3
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Лоскутов Петр Савельевич

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина Ивановна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
После 1891
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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