Лоскутов Савелий (Савва) Сергеев
Место рождения
Дата рождения05.12.1826 ст.
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.12.1826 ст.
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова сын Савва. Восприемник: того же починка крестьянин Семен Иванов Лоскутов. Крещение 7.12.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 23... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Василий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.01.1857
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Лоскутова Марья Савична Савельевна
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина Ивановна
В РС 1858 года 7 мая - 1 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1246~1247_3
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина Ивановна
Смерть
После 1891