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Лоскутова Марфа Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Лоскутов Симеон Сергеев

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лоскутова Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лоскутов Егор Сергеев

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лоскутова Аксиния Сергеева

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Сергей Егоров

Смерть
1809
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