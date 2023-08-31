Лоскутова Марфа Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лоскутова Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лоскутова Аксиния Сергеева
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809