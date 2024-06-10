Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Лоскутов Сергей Егоров

Мать: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В ИВ 1802 года - 4 года. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильинская церковь, Большой Ключ) В РС 1816 года март - 18 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 620, л. 19 В РС 1811 года сентябрь - 14 лет. ГАКО ф. 176. оп. ... Показать все
Бракосочетание
26.10.1813 ст.

Жена: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ясашный крестьянин отрок Семеон Сергеев Лоскутов, Кичминского прихода д. Юрины с ясашной крестьянской Яковлевой дочерью девкой Ефросиньей Шулеповой, первым браком. Поручители: того же починка ясашные ... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1816 ст.

Сын: Лоскутов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Алексей. Восприемник: того же починка крестьянин Фома Егоров Лоскутов. Крещение 18.03.1816 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАК... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1818 ст.

Сын: Лоскутов Ефрем Симеонов

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Ефрем. Восприемник: того же починка крестьянин Филимон Гаврилов (Матвеев на самом деле) Лоскутов. Крещение 29.01.1818 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Лоскутов Максим Симеонов

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1834 года апрель - 13 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1858 года 7 мая - 38 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1255~1256_3
Рождение ребёнка
03.02.1821 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Симеонова

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова дочь Анна. Восприемник: сестра его родная девица Ксения Сергеева Лоскутова. Крещение 09.02.1821 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГА... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1823 ст.

Сын: Лоскутов Иван (Иоан) Симеонов

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Иоан. Восприемник: д. Енермучаш крестьянин Иван Пантелеев Сыктин. Крещение 20.04.1823 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1824 ст.

Сын: Лоскутов Иван (Иоан) Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Иоан. Восприемник: г. Уржума мещанин Илья Кузьмин Тотмеников. Крещение 30.08.1824 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237,... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1827 ст.

Сын: Лоскутов Федор Симеонов

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение 10.06.1827 года. Восприемник: отставной солдат Павел Ермолаев Корзин. МК Ильинской церкви с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1811, № 76, л. 28.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Дочь: Лоскутова Стефанида Симеонова

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1834 года апрель - месяц. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Дочь: Лоскутова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1834 года апрель - месяц. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1858 года 7 мая - 24 года.
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Лоскутов Григорий Симеонов

Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - 19 лет.
Смерть
Неизвестно

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