Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Лоскутов Сергей Егоров
Мать: Лоскутова Марфа Макарова
Сын: Лоскутов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Дочь: Лоскутова Анна Симеонова
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Сын: Лоскутов Иван (Иоан) Симеонов
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Сын: Лоскутов Иван (Иоан) Семенович
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Дочь: Лоскутова Стефанида Симеонова
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Дочь: Лоскутова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
Сын: Лоскутов Григорий Симеонов
Мать ребёнка: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна