Лоскутов Ефрем Симеонов
Место рождения
Дата рождения28.01.1818 ст.
Дата смерти13.04.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1818 ст.
Отец: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев
Мать: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Ефрем. Восприемник: того же починка крестьянин Филимон Гаврилов (Матвеев на самом деле) Лоскутов. Крещение 29.01.1818 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-... Показать все
Смерть
13.04.1818 ст.
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Сергей (неверно) Ефрем, 2 месяца от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 42, № 26.