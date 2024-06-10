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Лоскутов Ефрем Симеонов

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

28.01.1818 ст.

Дата смерти

13.04.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1818 ст.

Отец: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев

Мать: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Ефрем. Восприемник: того же починка крестьянин Филимон Гаврилов (Матвеев на самом деле) Лоскутов. Крещение 29.01.1818 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-... Показать все
Смерть
13.04.1818 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Сергей (неверно) Ефрем, 2 месяца от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 42, № 26.

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