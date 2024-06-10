Лоскутова Анна Симеонова
Место рождения
Дата рождения03.02.1821 ст.
Дата смерти03.05.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1821 ст.
Отец: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев
Мать: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова дочь Анна. Восприемник: сестра его родная девица Ксения Сергеева Лоскутова. Крещение 09.02.1821 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГА... Показать все
Смерть
03.05.1822 ст.
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова дочь Анна, 1 года от оспы. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 110, № 41