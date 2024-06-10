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Лоскутова Анна Симеонова

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

03.02.1821 ст.

Дата смерти

03.05.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1821 ст.

Отец: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев

Мать: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова дочь Анна. Восприемник: сестра его родная девица Ксения Сергеева Лоскутова. Крещение 09.02.1821 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГА... Показать все
Смерть
03.05.1822 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова дочь Анна, 1 года от оспы. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 110, № 41

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