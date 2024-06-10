Лоскутов Иван (Иоан) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Иван (Иоан) Семенович

Лоскутов Иван (Иоан) Семенович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

29.08.1824 ст.

Дата смерти

До ?.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1824 ст.

Отец: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев

Мать: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Иоан. Восприемник: г. Уржума мещанин Илья Кузьмин Тотмеников. Крещение 30.08.1824 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237,... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1843

Жена: Лоскутова Епистимея Семеновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Лоскутов Михей Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Епистимея Семеновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года - 15 лет. уволенный на правах отставного солдата
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Лоскутова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Епистимея Семеновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года - 2 года. л. 1266 -1267.
Смерть
До ?.05.1858
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.