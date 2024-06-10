Лоскутов Иван (Иоан) Семенович
Место рождения
Дата рождения29.08.1824 ст.
Дата смертиДо ?.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
29.08.1824 ст.
Отец: Лоскутов Семен (Симеон) Сергеев
Мать: Лоскутова (Шулепова) Апросинья (Епросиния Ефросинья) Яковлевна
У крестьянина Семеона Сергеева Лоскутова сын Иоан. Восприемник: г. Уржума мещанин Илья Кузьмин Тотмеников. Крещение 30.08.1824 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237,... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1843
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Лоскутова Епистимея Семеновна
В РС 1858 года - 15 лет. уволенный на правах отставного солдата
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Лоскутова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Епистимея Семеновна
В РС 1858 года - 2 года. л. 1266 -1267.
Смерть
До ?.05.1858