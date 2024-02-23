Лоскутова Епистимея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Епистимея Семеновна

Лоскутова Епистимея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

23.08.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС 1858 года 7 мая - 35 лет. л. 1266-1267 Как солдатка вдова.
Бракосочетание
До ?.01.1843

Муж: Лоскутов Иван (Иоан) Семенович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Лоскутов Михей Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван (Иоан) Семенович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года - 15 лет. уволенный на правах отставного солдата
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Лоскутова Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван (Иоан) Семенович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года - 2 года. л. 1266 -1267.
Смерть
23.08.1907 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Умерла умершего крестьянина Иоанна Симеонова Лоскутова жена вдова Епистимея Симеонова, 80 лет. Погребена 25.08.1907 года.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.