Лоскутова Епистимея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти23.08.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1858 года 7 мая - 35 лет. л. 1266-1267 Как солдатка вдова.
Бракосочетание
До ?.01.1843
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Лоскутов Иван (Иоан) Семенович
В РС 1858 года - 15 лет. уволенный на правах отставного солдата
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Лоскутова Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван (Иоан) Семенович
В РС 1858 года - 2 года. л. 1266 -1267.
Смерть
23.08.1907 ст.
Умерла умершего крестьянина Иоанна Симеонова Лоскутова жена вдова Епистимея Симеонова, 80 лет. Погребена 25.08.1907 года.