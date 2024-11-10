Лоскутов Егор Сергеев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1801
Отец: Лоскутов Сергей Егоров
Мать: Лоскутова Марфа Макарова
В ИВ 1802 года - 1 год. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильинская церковь, Большой Ключ) В РС 1816 года март - 14 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 620, л. 19 В РС 1811 года сентябрь - 10 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2... Показать все
Бракосочетание
01.11.1816 ст.
Ясашный крестьянин отрок Егор Сергеев Лоскутов, того же прихода поч. Сабанера с ясашной крестьянской Прокопьевой дочерью девкой Акилиной Грязиной, первым браком. Поручители: того же починка Василий Ег... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Лоскутова Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Лоскутова (Грязина) Акулина (Акилина) Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова (Грязина) Акулина (Акилина) Прокопьевна
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова сын Филип. Восприемник: поч. Сабанерь крестьянин Панкратий Максимов Грязин. Крещение 11.01.1822 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1823 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Лоскутова (Грязина) Акулина (Акилина) Прокопьевна
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова дочь Анна. Восприемник: сестра его родная девица Ксения Сергеева. Крещение 06.02.1823 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, о... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1825 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова (Грязина) Акулина (Акилина) Прокопьевна
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова сын Лев. Восприемник: той же деревни крестьянин Владимир Гаврилов Лоскутов. Крещение 24.02.1825 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1827 ст.
Дочь: Лоскутова Аграфена (Агрипина) Егоровна
Мать ребёнка: Лоскутова (Грязина) Акулина (Акилина) Прокопьевна
У крестьянина Егор Сергеева Лоскутова дочь Агрипина. Восприемник: починка Красного Ключа крестьянская дочь девица Татьяна Борисова Куклиных. Крещение 25.06.1827 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк... Показать все
Военная служба
С 1829
рекрут (из РС 1834 года) ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509
Рождение ребёнка
09.10.1829 ст.
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова сын Яков. Восприемник: того же починка крестьянин Семион Иванов Лоскутов. Крещение 11.10.1829 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 2... Показать все
Смерть
Неизвестно