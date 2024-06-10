Лоскутов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Василий Сергеевич

Лоскутов Василий Сергеевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

22.03.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1806 ст.

Отец: Лоскутов Сергей Егоров

Мать: Лоскутова Марфа Макарова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Лоскутова сын Василий. Крещение 25.03.1806 года. Восприемник: брат его родной Василий Егоров Лоскутов. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75,... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.