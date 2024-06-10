Лоскутов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1806 ст.
Отец: Лоскутов Сергей Егоров
Мать: Лоскутова Марфа Макарова
У крестьянина Сергея Лоскутова сын Василий. Крещение 25.03.1806 года. Восприемник: брат его родной Василий Егоров Лоскутов. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75,... Показать все
Смерть
Неизвестно