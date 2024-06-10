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Лоскутова Аксинья (Ксения) Сергеевна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

24.01.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1830 ст.

Отец: Лоскутов Сергей Егоров

Мать: Лоскутова Афимья (Ефимия) Романовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова дочь Ксения. Восприемник: дочь его девка Ульяния. Крещение 26.01.1830 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1811, л. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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