Лоскутова Аксинья (Ксения) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.01.1830 ст.
У крестьянина Сергея Егорова Лоскутова дочь Ксения. Восприемник: дочь его девка Ульяния. Крещение 26.01.1830 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1811, л. ... Показать все
Смерть
Неизвестно