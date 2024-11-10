Лоскутов Степан Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти17.02.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1820
В РС 1834 года апрель - 13 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1850 года - 30 лет. ЦГАКО 176-2-1343, л. 501 об., № 247. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость В РС 1858... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Лоскутов Евстегней Степанович
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Ивановна
В РС 1850 года - 5 лет. ЦГАКО 176-2-1343, л. 501 об., № 247. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость В РС 1858 года 7 мая - 12 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1245~1246_3
Бракосочетание
До ?.01.1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Лоскутова Марфа Степановна
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Ивановна
В РС 1850 года - 1 год. ЦГАКО 176-2-1343, л. 502, № 247. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Лоскутов Гаврила Степанович
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Ивановна
В РС 1858 года 7 мая - 6 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1245~1246_3
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Лоскутова Анна Степановна
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Ивановна
В РС 1858 года 7 мая - 2 года. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1245~1246_3
Рождение ребёнка
03.02.1883 ст.
Сын: Лоскутов Егор (Георгий) Степанович
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Герасимовна
4.02.1883 года крещение. Восприемник: уволенный в запас армии Гавриил Герасимов Лоскутов. Лл. 11 об. 12
Бракосочетание
До ?.01.1884
Рождение ребёнка
05.09.1884 ст.
Дочь: Лоскутов Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Герасимовна
др. вариант Елизар? Восприемники: Саввы Сергеева Л. сын Василий и Агафона Федорова жена Евдокия Андреева. Лл. 52 об. 53.
Рождение ребёнка
05.09.1884 ст.
Сын: Лоскутов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Герасимовна
Восприемники: Саввы Сергеева Л. сын Василий и Агафона Федорова жена Евдокия Андреева. Лл. 52 об. 53.
Смерть
17.02.1894 ст.
19.02 погребен Степан Сергеев Лоскутов, 70 лет. л. 243 об.