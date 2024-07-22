Масалов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Масалова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Масалова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Масалов Дементий Иванович
Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Масалова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Масалова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна
Смыков, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно