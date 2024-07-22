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Масалов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Масалов Федор Афанасьевич

Мать: Масалова Фиона Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Тихоновна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Масалова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Масалова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Масалов Дементий Иванович

Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Масалова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Масалова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Тихоновна

Смыков, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

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