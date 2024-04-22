станица Новотроицкая, станица Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Новотроицкая

Изобильненский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6255Новотроицкая станицана левом бер. р. Егорлыка61583143025972540великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 4, бакалейных 7. Питейных заведений 5. Оптовой склад водок 1. Водяных мукомольных мельниц 12. Базары по воскресеньям. Ярм Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Лабинский отдел, Ново-Троицкая станица
станица Ново-Троицкая

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Изобильненский район
88304Новотроицкаястаница45°22'41°32'L-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Изобильненский
7713000156ст-ца Новотроицкая#Н/Д
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