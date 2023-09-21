хутор Смыков, хутор Смыков, Изобильненский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Смыков

Изобильненский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Изобильненский район
88519Смыковхутор45°16'41°33'L-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Изобильненский
7713000181х Смыков#Н/Д
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