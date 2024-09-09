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Масалова Анастасия Ивановна

Место рождения

Смыков, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Масалов Иван Федорович

Мать: Стефанида Тихоновна

Смыков, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Калашников Егор Яковлевич

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мигилёва Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мигилёва Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигилёв Егор ("Чубаретка") Филиппович

Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич

Бракосочетание
Около 1889

Муж: Калашников Егор Яковлевич

Бракосочетание
1892

Муж: Мигилёв Филипп Дементьевич

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Калашников Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мигилёв Евдоким (Алдон) Филиппович

Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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