Масалова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Масалов Иван Федорович
Мать: Стефанида Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Калашников Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мигилёва Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мигилёва Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигилёв Егор ("Чубаретка") Филиппович
Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич
Бракосочетание
Около 1889
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Калашников Кузьма Егорович
Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мигилёв Евдоким (Алдон) Филиппович
Отец ребёнка: Мигилёв Филипп Дементьевич
Смерть
Неизвестно