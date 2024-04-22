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Масалов Федор Афанасьевич

Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Масалов Афанасий Иванович

Мать: Масалова Пелагея Даниловна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Масалов Герасим Федорович

Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Масалова Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Масалов Иван Федорович

Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Масалов Яков Федорович

Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Масалова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Масалов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масалова Фиона Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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