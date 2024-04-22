Масалов Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1807
Сын: Масалов Герасим Федорович
Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Масалова Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Масалова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Масалов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Масалова Фиона Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масалова Фиона Семёновна
Смерть
Неизвестно