Стефанида Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Масалова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Масалова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Масалов Дементий Иванович
Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Масалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Масалова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович
Смыков, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно