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Стефанида Тихоновна

Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масалов Иван Федорович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Масалова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Масалова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Масалов Дементий Иванович

Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Масалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Масалова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Масалов Иван Федорович

Смыков, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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