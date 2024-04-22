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Масалова Фиона Семёновна

Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Масалов Герасим Федорович

Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Масалова Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Масалов Иван Федорович

Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Масалов Яков Федорович

Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Масалова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Масалов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масалов Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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