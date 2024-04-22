Масалова Фиона Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Рождение ребёнка
1807
Сын: Масалов Герасим Федорович
Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Масалова Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Масалова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Масалов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Масалов Федор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно