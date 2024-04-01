Шайхрамова (Шайхрамова) Айникамал Шайхрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхрамова (Шайхрамова) Айникамал Шайхрамовна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.10.1884

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884

Отец: Усманов Шайхрам Габидуллович

Мать: Бибихуснукамал Абдулвалиевна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Газизов Вадут Газизович

Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1910

Дочь: Бахтевалиева Нурифатима Габдельгазизовна

Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1917

Дочь: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1923

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Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1946
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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