Шайхрамова (Шайхрамова) Айникамал Шайхрамовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1884
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884
Рождение ребёнка
01.01.1908
Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы
Рождение ребёнка
15.11.1910
Дочь: Бахтевалиева Нурифатима Габдельгазизовна
Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы
Рождение ребёнка
27.07.1917
Дочь: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна
Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы
Рождение ребёнка
05.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946