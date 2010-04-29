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Газизов Сабирзян Газизович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.09.1923

Дата смерти

29.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923

Отец: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Мать: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова Миннегишкыя Магданиевна

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1946

Сын: Газизов Гамирзян Сабирзянович

Мать ребёнка: Газизова Миннегишкыя Магданиевна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Миннегишкыя Магданиевна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Миннегишкыя Магданиевна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.04.2010
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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