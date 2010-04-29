Газизов Сабирзян Газизович
Место рождения
Дата рождения05.09.1923
Дата смерти29.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1946
Сын: Газизов Гамирзян Сабирзянович
Мать ребёнка: Газизова Миннегишкыя Магданиевна
Рождение ребёнка
08.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Газизова Миннегишкыя Магданиевна
Рождение ребёнка
22.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Газизова Миннегишкыя Магданиевна
Смерть
29.04.2010