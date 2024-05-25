Газизов Гамирзян Сабирзянович
Место рождения
Дата рождения11.09.1946
Дата смерти03.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Сармановский р-н, п. Сарманово
Рождение ребёнка
12.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1978
Сын: Газизов Ильнур Гамирзянович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.1985