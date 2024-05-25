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Газизов Гамирзян Сабирзянович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1946

Дата смерти

03.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946

Отец: Газизов Сабирзян Газизович

Мать: Газизова Миннегишкыя Магданиевна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Сармановский р-н, п. Сарманово
Рождение ребёнка
12.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1978

Сын: Газизов Ильнур Гамирзянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.1985

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