Газизова Миннегишкыя Магданиевна
Место рожденияТатарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Дата рождения16.11.1922
Дата смерти12.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1946
Сын: Газизов Гамирзян Сабирзянович
Отец ребёнка: Газизов Сабирзян Газизович
Рождение ребёнка
08.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Газизов Сабирзян Газизович
Рождение ребёнка
22.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Газизов Сабирзян Газизович
Смерть
12.08.1986