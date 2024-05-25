Газизова Миннегишкыя Магданиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизова Миннегишкыя Магданиевна

Место рождения

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово

Дата рождения

16.11.1922

Дата смерти

12.08.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизов Сабирзян Газизович

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1946

Сын: Газизов Гамирзян Сабирзянович

Отец ребёнка: Газизов Сабирзян Газизович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Сабирзян Газизович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Сабирзян Газизович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.08.1986
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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