Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Курбыев Курбый
Рождение ребёнка
01.01.1908
Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна
Рождение ребёнка
15.11.1910
Дочь: Бахтевалиева Нурифатима Габдельгазизовна
Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна
Рождение ребёнка
27.07.1917
Дочь: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна
Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна
Рождение ребёнка
05.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1953