Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1876

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Курбыев Курбый

Мать: не указана

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Газизов Вадут Газизович

Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1910

Дочь: Бахтевалиева Нурифатима Габдельгазизовна

Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1917

Дочь: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1953
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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