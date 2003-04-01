Аглямутдинова (Газизова) Нурлыгаян Габдельгазизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглямутдинова (Газизова) Нурлыгаян Габдельгазизовна

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1917

Дата смерти

01.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1917

Отец: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Мать: Шайхрамова (Шайхрамова) Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Муж: Вахитов Давлетжан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахитов Давлетжан

Развод
Неизвестно

Муж: Шаяхметов Касим Минняхмятович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаяхметов Касим Минняхмятович

Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаяхметов Касим Минняхмятович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахитов Давлетжан

Бракосочетание
1947

Муж: Аглямутдинов Гарафетдин Аглямутдинович

Рождение ребёнка
13.12.1951

Сын: Аглямутдинов Ринат Гарафетдинович

Отец ребёнка: Аглямутдинов Гарафетдин Аглямутдинович

Смерть
01.04.2003
Пермь, Пермский, Пермский край

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