Аглямутдинова (Газизова) Нурлыгаян Габдельгазизовна
Место рождения
Дата рождения27.07.1917
Дата смерти01.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1917
Развод
Неизвестно
Муж: Вахитов Давлетжан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вахитов Давлетжан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаяхметов Касим Минняхмятович
Рождение ребёнка
17.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахитов Давлетжан
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
13.12.1951
Сын: Аглямутдинов Ринат Гарафетдинович
Отец ребёнка: Аглямутдинов Гарафетдин Аглямутдинович
Смерть
01.04.2003