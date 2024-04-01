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Вахитов Давлетжан

Место рождения

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
17.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Развод
Неизвестно

Жена: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Место жительства
Неизвестно
Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Балагач
Смерть
1946
Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Балагач
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