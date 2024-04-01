Вахитов Давлетжан
Место рожденияТатарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Балагач
Смерть
1946
Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Балагач