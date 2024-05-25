Шаяхметов Касим Минняхмятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметов Касим Минняхмятович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1920

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1941

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