Шаяхметов Касим Минняхмятович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аглямутдинова Нурлыгаян Габдельгазизовна
Смерть
1941