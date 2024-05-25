Бахтевалиева (Газизова) Нурифатима Габдельгазизовна
Место рождения
Дата рождения15.11.1910
Дата смерти22.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1937
Дочь: Сабирова (Бахтевалиева) Лиюза Мехамматовна
Отец ребёнка: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич
Рождение ребёнка
08.02.1940
Дочь: Ибрагимова (Мухаматова) Энжюда Мухамматовна
Отец ребёнка: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич
Рождение ребёнка
05.12.1946
Смерть
22.10.1975