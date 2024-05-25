Бахтевалиева (Газизова) Нурифатима Габдельгазизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтевалиева (Газизова) Нурифатима Габдельгазизовна

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.11.1910

Дата смерти

22.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1910

Отец: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Мать: Шайхрамова (Шайхрамова) Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1937

Дочь: Сабирова (Бахтевалиева) Лиюза Мехамматовна

Отец ребёнка: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич

Рождение ребёнка
08.02.1940

Дочь: Ибрагимова (Мухаматова) Энжюда Мухамматовна

Отец ребёнка: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1946

Дочь: Манаева (Бахтевалиева) Файруза (Фируза) Мехамматовна

Отец ребёнка: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич

Смерть
22.10.1975
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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