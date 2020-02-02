Ибрагимова (Мухаматова) Энжюда Мухамматовна
Место рождения
Дата рождения08.02.1940
Дата смерти02.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Наиль Юнысович
Рождение ребёнка
26.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Наиль Юнысович
Смерть
02.02.2020