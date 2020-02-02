Ибрагимова (Мухаматова) Энжюда Мухамматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Мухаматова) Энжюда Мухамматовна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.02.1940

Дата смерти

02.02.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940

Отец: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич

Мать: Бахтевалиева Нурифатима Габдельгазизовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Наиль Юнысович

Место жительства
Неизвестно
Рантамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Наиль Юнысович

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Наиль Юнысович

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Смерть
02.02.2020
Рантамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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