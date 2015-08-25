Ибрагимов Наиль Юнысович
Место рождения
Дата рождения25.11.1938
Дата смерти25.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Энжюда Мухамматовна
Рождение ребёнка
26.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Энжюда Мухамматовна
Смерть
25.08.2015