Ибрагимов Наиль Юнысович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Наиль Юнысович

Место рождения

Рантамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.11.1938

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рантамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Энжюда Мухамматовна

Место жительства
Неизвестно
Рантамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Энжюда Мухамматовна

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Энжюда Мухамматовна

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Смерть
25.08.2015
Рантамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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