Манаева (Бахтевалиева) Файруза (Фируза) Мехамматовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1946
Дата смерти26.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манаев Нашат Яриахметович
Рождение ребёнка
31.05.1970
Отец ребёнка: Манаев Нашат Яриахметович
Рождение ребёнка
15.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манаев Нашат Яриахметович
Смерть
26.05.2017