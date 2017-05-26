Манаева (Бахтевалиева) Файруза (Фируза) Мехамматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Бахтевалиева) Файруза (Фируза) Мехамматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1946

Дата смерти

26.05.2017

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946

Отец: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич

Мать: Бахтевалиева Нурифатима Габдельгазизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Нашат Яриахметович

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Мактама, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Нашат Яриахметович

Нижняя Мактама, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1970

Сын: Манаев Фарит Нашатович

Отец ребёнка: Манаев Нашат Яриахметович

Нижняя Мактама, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Нашат Яриахметович

Нижняя Мактама, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.05.2017
Нижняя Мактама, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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