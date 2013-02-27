Сабирова (Бахтевалиева) Лиюза Мехамматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова (Бахтевалиева) Лиюза Мехамматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1937

Дата смерти

27.02.2013

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937

Отец: Бахтевалиев Мухаммат Бахтевалиевич

Мать: Бахтевалиева Нурифатима Габдельгазизовна

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1958

Муж: Сабиров Фалих Сабирович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фалих Сабирович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фалих Сабирович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1965

Сын: Сабиров Фаниль Фалихович

Отец ребёнка: Сабиров Фалих Сабирович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фалих Сабирович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фалих Сабирович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.02.2013
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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