Сабирова (Бахтевалиева) Лиюза Мехамматовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1937
Дата смерти27.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
07.12.1959
Рождение ребёнка
05.09.1962
Рождение ребёнка
22.05.1965
Отец ребёнка: Сабиров Фалих Сабирович
Рождение ребёнка
27.02.1968
Рождение ребёнка
27.04.1977
Смерть
27.02.2013