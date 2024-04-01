Бибихуснукамал Абдулвалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Мухамедьяров Абдулвали
Бракосочетание
10.05.1881
Рождение ребёнка
12.11.1882
Дочь: Хабибжамал Шайхрамовна
Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович
Рождение ребёнка
10.10.1884
Дочь: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна
Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович
Рождение ребёнка
20.07.1887
Дочь: Закирова Фархижамал Шайхрамовна
Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Усманов Асылгарей Шайхрамович
Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно