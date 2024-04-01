Бибихуснукамал Абдулвалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибихуснукамал Абдулвалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мухамедьяров Абдулвали

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1881

Муж: Усманов Шайхрам Габидуллович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1882

Дочь: Хабибжамал Шайхрамовна

Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1884

Дочь: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1887

Дочь: Закирова Фархижамал Шайхрамовна

Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Усманов Асылгарей Шайхрамович

Отец ребёнка: Усманов Шайхрам Габидуллович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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