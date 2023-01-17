Богословская (Рощина) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Рощина) Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

09.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1851

Отец: Рощин Феодор Иоаннович

Мать: не указана

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
13.09.1868

Муж: Богословский Александр Григорьевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Богословский Николай Александрович

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Богословский Константин Александрович

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Богословский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1874 ст.

Дочь: Непеина Анна Александровна

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Беляева София Александровна

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1886

Дочь: Богоявленская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1888

Дочь: Меньшикова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1893

Сын: Богословский Александр Александрович

Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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