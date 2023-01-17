Богословская (Рощина) Любовь Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1851
Отец: Рощин Феодор Иоаннович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.09.1868
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869
Сын: Богословский Николай Александрович
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1871
Сын: Богословский Константин Александрович
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Богословский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1874 ст.
Дочь: Непеина Анна Александровна
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Беляева София Александровна
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.10.1886
Дочь: Богоявленская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
11.03.1888
Дочь: Меньшикова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1893
Сын: Богословский Александр Александрович
Отец ребёнка: Богословский Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно