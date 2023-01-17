Рощин Феодор Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рощин Иоанн Алексиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1851
Дочь: Богословская Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область