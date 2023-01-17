Рощин Феодор Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощин Феодор Иоаннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рощин Иоанн Алексиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1851

Дочь: Богословская Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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