Богословский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти07.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Богословская Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Богословская Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Богословский Пётр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Богословский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Богословская Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Богословская Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Богословский Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.02.1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
расстрелян