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Богословский Николай Александрович

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Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

07.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Богословский Александр Григорьевич

Мать: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Богословская Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Богословская Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Богословский Пётр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Богословский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Богословская Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Богословская Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Богословский Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.02.1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
расстрелян
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